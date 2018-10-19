绝大部分加拿大购房者最大限度借贷

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加拿大房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corp统计的数字显示，85%的首次购房者承认他们为了买房而负担的债务和开支已经达到了他们财务负担能力的上限。

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购房者在做出购房决定时虽然要考虑小区的生活质量、离上班地点的远近、房子的状况等因素，但最让他们纠结的因素是房价过高的问题，特别是在利息率开始上升的情况下养房的负担问题。

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加拿大中央银行自2017年7月份以来已经四次上调利率，并有可能在下个星期把现行的央行利率从1.5%的水平上调到1.75%。

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不过加拿大房贷和住房公司的调查显示，有76%的购房者相信自己有能力支付每个月的房贷月供；60%的首次购房者和69%的非首次购房者说他们有足够的资产可以在家庭财政能力出现问题时应对日常开支和房贷月供。

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80%的购房者相信在加拿大购买房产是好的长期性投资，66%的购房者相信今后12个月中房价会上升。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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