加拿大通胀率突然大幅降到 2.2%，减轻加息压力

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年9月份加拿大的通货膨胀率出乎意料地突然大幅下降，专家们认为这将减轻央行加息的压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

9月通胀率 2.2%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局本周五（10月19日）公布的报告，9月份的年通胀率为2.2%，为4个月以来的最低水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年6月份的年通胀率是 2.5%， 7月份窜升到 3%， 8月份的年通胀率则是2.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前，根据Thomson Reuters Eikon的调查，经济学家普遍预测 9 月的通胀率将为2.7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，核心通胀率 – 这被认为是更好的衡量指标 – 也在 9 月份出现下滑，为2%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

通胀放缓

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局表示，今年9月与去年9月相比，其跟踪的8个主要领域的价格均有所上涨，但上涨放缓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包括汽油在内的运输指数9月份上涨3.9%， 而8月份的上涨幅度是7.2%，这是因为 9 月汽油价格上涨了12%，而8月份则上涨了19.9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Gene J. Puskar/Associated Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品价格上涨了1.8%，而住房成本上涨2.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒精饮料和烟草产品涨价4.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行下周宣布利率决定

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新通胀率报告的出台，正值加拿大央行将在下星期公布新基准利率之际。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们普遍预计央行将把其基准利率（目前为1.5%）继续提升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，毫无疑问，通胀率的下降会使央行加息的压力减轻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，整体通胀的放缓以及核心通胀数据的下降，将使加拿大中央银行的政策制定者们感到更加放松，把最近汽油价格以及航空交通费用的上涨视为短暂性局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

核心通胀率 2% ， 这与经济满负荷运转是一致的，同时显示经济发展没有出现过热，从而使加拿大银行可能会采取更有节奏的加息。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

央行目标 1% – 3%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

今年 7月的时候，汽油、航空运输及其他旅游相关服务的价格上涨，航空运输成本大增了 16%，导致通货膨胀率达到 3% ， 为 7年来的最高水平。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大央行的目标是把通胀控制在1% 至3% 的目标范围内，并通过调整其利率，来帮助实现这一目标。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

核心通货膨胀的平均值，即剥离了汽油价格等波动较大项目后的数据，一直最受加拿大央行的关注，今年9月是2%，8月份为2.1%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

零售额下降

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大统计局在另一份报告中称，8月份加拿大的零售额下降了0.1%，降至508亿加元，因为该机构跟踪的11个领域中有7个出现销售额下降。

加油站的销售额下降了2.0%，而服装和服饰商店的销售额下降了1.2%。

汽车及零部件经销商的销售额增长0.8%。

按销量计算，总体零售额下降了0.3%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada