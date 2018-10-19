温哥华一家开了 21 年的领养机构关门

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BC 省的领养机构 – 大温哥华家庭服务中心（Family Services of Greater Vancouver，FSGV）将于11月1日关闭，该机构说，这主要是由于国际领养逐年减少。

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不列颠哥伦比亚省有 4 个领养机构，FSGV 是其中之一，已经运作了 21年，至今为止FSGV 总共已经安置了700多名被领养儿童。

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FSGV 的副总裁 Jessica Denholm 说，过去十几年来，国际领养儿童的人数一直在下降。

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该省的其他领养机构也受到同样影响。

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BC省儿童和家庭部（The Ministry of Children and Families）的数据显示，2012 – 2013年，BC省居民领养了 117 名儿童，而去年的这个数字是 77 个孩子。

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儿童和家庭部的发言人表示，导致下降有几个因素，包括国际领养价格高昂，如有些国家领养一个孩子的费用高达 8万加元，还有一些国家因害怕儿童被贩卖而改变了法律，更为鼓励在本国内的领养。

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FSGV 将把尚在等待领养孩子的家庭的档案转移到另一个领养机构，而过去的领养孩子档案，将转交 BC 省儿童和家庭部负责。

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