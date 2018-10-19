中国古金币骗子来到魁北克省蒙特利尔

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过去几年中在加拿大BC省和一些美国城市时有“古金币骗局”发生。魁北克省《新闻报》（La Presse）报道说，三个骗子不久前来到华人众多的蒙特利尔市，但是刚出手就被识破。蒙特利尔警察局呼吁公众提高警惕，如果遇到同样情况，务必与警方联系。

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上个月初的一天，三个华人男子来到蒙特利尔国际机场附近的一家中餐馆。他们自称是从中国来的外劳，要在此地工作几个月。餐馆的老板娘发现他们跟自己是老乡，感到很亲切。

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几天后三人再来时，告诉了老板娘一个“秘密”：他们在干活的建筑工地上挖出了一些古金币和佛像，还有一张用中文写的遗嘱。这些东西没法带出境，所以他们回国前必须把它们卖掉。为了证明所言不虚，他们给了老板娘一枚金币，请她拿去鉴别。

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经鉴别，这枚金币确实是真的。三人提出以8万加元的“低价”转让所有金币和佛像，并为此再三游说老板娘。她上网查询后，发现在BC省和加州都发生过类似的事，甚至连几个地方“挖出”的金币和遗嘱都很像。

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她报了警。蒙特利尔警方很快抓获三名男子：45岁的钟金麟，56岁的钟春生和49岁的谢金水（三人姓名均为译音）。他们都持中国护照。

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除了老板娘拿去鉴别的那一枚以外，所有的金币都是用铜锌合金造的，只值50多加元。

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三人昨天（10月18日）在法庭认罪，并被判处60天监禁。他们出狱后将被立即递解出境。

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到目前为止在魁北克省还没有其他古金币骗局的受害者报过案。警方提醒公众提高警惕，一旦遇到此类情况应立刻通知警方。

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（RCI avec La Presse, Vincent Larouche）

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