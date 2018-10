百名加拿大CEO在公开信上签名，呼吁安大略省政府保留基本收入保障项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一百多名加拿大CEO和私营公司业主在一封公开信上签名,呼吁安大略省政府保留基本收保障试点项目。公开信说,作为企业领导,他们相信基本收入保障政策有利于经济发展和企业发展,能够促进自由市场经济和创造就业。

这封公开信由一家软件开发公司的CEO马里奈斯库(Floyd Marinescu)执笔。他在接受CBC采访时说,签名者都是要为基本收入保障政策多交税的人,但是他们仍然支持这项政策。

公开信说,高度自动化,人工智能发展,全球化和巨头垄断等原因使经济结构发生巨变。过去二十年来,从事低薪工作的劳动者大幅度增加。大多数加拿大贫困人口是有工作的。陷于低薪贫困的加拿大人过多,最终会影响整个经济的发展,影响加拿大的经济竞争力。

安省基本收入保障项目自2017年4月开始在桑德贝、汉密尔顿等地试行,共有大约四千人参加。单身的参加者每年可领取16989加元的收入,一对夫妇可领24027加元。

该项目原定试行三年,但福特领导的进步保守党省政府上台后决定取消它。公开信说,如果福特政府真的相信基本收入保障会让人不想工作,就更应该完成试点项目,以获得数据支持。

(RCI with CBC, As it happens)

