BC 省大批红三文鱼回归，场面壮观 （视频）

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在加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC），尽管人们在担心红鲑鱼 （红三文鱼）的数量越来越少，但今年红鲑鱼的大批 “回归” 令人感到相当震惊

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在 BC 省位于坎卢普斯市（Kamloops）东北部 Shuswap 地区的亚当斯河 （Adams River）沿岸，可以看到成千条红鲑鱼聚在一起，它们游来游去，时而跳出水面。

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Nobi Fujita 是一位来自日本的游客，他一直在兴奋地不停地拍照。

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他说，红鲑鱼真是要一直 “战斗” 到生命的最后一分钟。

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(Briar Stewart/CBC)

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这些红鲑鱼，要从海上游大约 450 公里，途径弗雷泽河和汤普森河，然后找到自己的出生地，在产卵后死亡。

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亚当斯河流域一直是 BC省三文鱼回归最多的地点之一。

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Darin Johaneson

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今年多达 1400万 条红鲑回归

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每年秋季的 9月下旬到 10月中旬，是三文鱼洄游产卵的季节。

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大批鲜红色的大红鲑聚在一起，构成了相当壮观的场面。

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渔业专家说，三文鱼的洄游数量每隔 4 年达到一个高峰，有时能有数百万条鱼挤在河床上，今年，2018年，就是这样的一个高峰。

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加拿大渔业和海洋组织 （Fisheries and Oceans Canada）表示，今年到目前为止已有超过1050万条红鲑鱼回到 BC 省的河流产卵。

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加拿大渔业和海洋组织预测，2018 年总共将有多达 1400 万条红鲑鱼返回弗雷泽河。

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(Chris Corday/CBC)

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水温升高危及红鲑鱼

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今年夏季，科学家们曾警告说，过去三年来，BC 省沿海和河流的水温升高，从而导致红鲑鱼的数量不断减少。

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2017年秋季，加拿大濒临灭绝野生动物联邦委员会发现，在弗雷泽河流域，8个红鲑种群正在减少，委员会认为红鲑鱼应该受到濒危物种立法的法律保护。

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格雷格·泰勒 （Greg Taylor ）是BC省河流流域鲑鱼观察协会 （Watershed Watch Salmon Society ）的成员，他说，水温升高、水域污染和人类的捕鱼活动都对红鲑鱼的生存造成影响，应该对捕鱼有更多的限制。

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他同时表示，亚当斯河里今年来了大量的红鲑鱼是很少见的现象。

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(Briar Stewart/CBC)

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保护三文鱼

上个星期，BC省政府的野生三文鱼咨询委员会发布了一份报告，该报告确定了三文鱼 在B.C. 省生态系统和经济中的重要作用。

该委员会提出了14条 建议，涉及如何保证野生三文鱼的健康、栖息地和管理，以及保持野生三文鱼产业的可持续性。

(Chris Corday/CBC)

（RCI with Briar Stewart， Chris Corday / CBC）

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