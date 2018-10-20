作者：沈二 2018/10/20
Buzzfeed一直以不按常理出牌闻名，这一次 Buzzfeed又来开办读书俱乐部了。每个月为你介绍一本新书。
Buzzfeed的读书会采取会员制，在精选书籍对外公布之前，会员会先得知。这样会员有足够的时间在当地图书馆预订或预购。
读书+互动
Buzzfeed的读书会，“BuzzFeed Book Club”需要会员访问排他的内部通讯和一个封闭的Facebook团体，基本上是一个虚拟图书俱乐部，会员可以在这里讨论本月的书，也可以与作者一起参加活动。
盈利模式
成为读书会会员无需缴纳会费，至少目前是这样。会员还将获得当月图书和其他畅销书的独家折扣。
目前Buzzfeed和亚马逊建立伙伴关系，向其庞大的用户群推荐书籍。
进入老媒体的领地
Buzzfeed这次迂回回来又动了传统媒体的蛋糕。读书会曾经是传统媒体吸引老用户的一个管用方式。
Buzzfeed 利用读书会增加用户粘度，提高了品牌层次。实际上，Buzzfeed 每一次项目选择都是有数据支持的。是否是传统媒体的领地不在考虑之内。
媒体在题材和内容上向来无所谓新旧之分，区别是在于新形式、新角度和更重要的是新的人。Buzzfeed 读书会当然也不能仅仅重复老媒体的做法。
“我们将提出讨论问题，分享我们的观点，滔滔不绝地谈论我们最喜欢和最不喜欢的角色，进行剧情预测，主持与作者的问答”- Buzzfeed
第一本新书、新人
BuzzFeed图书俱乐部的第一本书选择了凯西·王的《家庭信任》。凯西·王是一个纯粹的新作者，她在硅谷工作多年，从产品经理后去哈佛攻读工商管理硕士学位。
写书只是她在怀孕后的“业余”工作，一个讲故事的人类原始本性驱动下的行为。
“最终，我决定试着写一本书。《家庭信任》，关于硅谷多代华裔家庭的小说。” - 凯西·王
最后不得不说，书籍和电影一样，它们是了解一个人的内心世界的最佳数据分析来源。Netflix利用电影掌握了巨大的个人数据，也成为它无以比拟的巨大财富。
Buzzfeed的读书会没有声称会这样做，但是此中的原因也能隐隐看到。
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