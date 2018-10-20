作者：沈二       2018/10/20

Buzzfeed一直以不按常理出牌闻名，这一次 Buzzfeed又来开办读书俱乐部了。每个月为你介绍一本新书。

Buzzfeed的读书会采取会员制，在精选书籍对外公布之前，会员会先得知。这样会员有足够的时间在当地图书馆预订或预购。

读书+互动

Buzzfeed的读书会，“BuzzFeed Book Club”需要会员访问排他的内部通讯和一个封闭的Facebook团体，基本上是一个虚拟图书俱乐部，会员可以在这里讨论本月的书，也可以与作者一起参加活动。

盈利模式

成为读书会会员无需缴纳会费，至少目前是这样。会员还将获得当月图书和其他畅销书的独家折扣。

目前Buzzfeed和亚马逊建立伙伴关系，向其庞大的用户群推荐书籍。

进入老媒体的领地

Buzzfeed这次迂回回来又动了传统媒体的蛋糕。读书会曾经是传统媒体吸引老用户的一个管用方式。

Buzzfeed 利用读书会增加用户粘度，提高了品牌层次。实际上，Buzzfeed 每一次项目选择都是有数据支持的。是否是传统媒体的领地不在考虑之内。

媒体在题材和内容上向来无所谓新旧之分，区别是在于新形式、新角度和更重要的是新的人。Buzzfeed 读书会当然也不能仅仅重复老媒体的做法。

 

“我们将提出讨论问题，分享我们的观点，滔滔不绝地谈论我们最喜欢和最不喜欢的角色，进行剧情预测，主持与作者的问答”- Buzzfeed

第一本新书、新人

BuzzFeed图书俱乐部的第一本书选择了凯西·王的《家庭信任》凯西·王是一个纯粹的新作者，她在硅谷工作多年，从产品经理后去哈佛攻读工商管理硕士学位。

写书只是她在怀孕后的“业余”工作，一个讲故事的人类原始本性驱动下的行为。

“最终，我决定试着写一本书。《家庭信任》，关于硅谷多代华裔家庭的小说。” - 凯西·王

最后不得不说，书籍和电影一样，它们是了解一个人的内心世界的最佳数据分析来源。Netflix利用电影掌握了巨大的个人数据，也成为它无以比拟的巨大财富。

Buzzfeed的读书会没有声称会这样做，但是此中的原因也能隐隐看到。

文章分类:
@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*