作者：沈二 2018/10/20

Buzzfeed一直以不按常理出牌闻名，这一次 Buzzfeed又来开办读书俱乐部了。每个月为你介绍一本新书。

Buzzfeed的读书会采取会员制，在精选书籍对外公布之前，会员会先得知。这样会员有足够的时间在当地图书馆预订或预购。