许多加拿大房奴开始感到利率上升压力

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加拿大广播公司CBC这个星期陆续推出有关加拿大人负债问题的报道，包括车贷、房贷和信用卡债务。

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债务问题系列报道

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根据加拿大广播公司最新的调查，在连续多年利息率接近为零的宽松贷款环境下，加拿大消费者负债快速增长，是名副其实的债台高筑；而在加拿大中央银行一年多来几次上调利息率后，越来越多的房奴们开始担心自己的债务问题。

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到今年8月份，加拿大家庭负债总额已经超过2万亿加元，房贷占债务总额的差不多四分之三。加拿大家庭平均的房贷债务超过26万加元。

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在10月5日到11日期间，加拿大广播公司对1千名拥有房产的加拿大人的调查显示，有差不多四分之三的房奴们承认他们对利息率的上升感到焦虑。

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58%的房奴们说，如果他们每月债务负担的供款增加1百加元他们就不得不改变消费习惯、减少其他方面的开支。

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不知高利率的可怕

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注册财务顾问Shannon Lee Simmons说，她日常见到的顾客群体反映出的问题与加拿大广播公司的调查结果基本一致，有太多的消费者是月光族，让他们每个月存下一百块钱几乎是不可能的。

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Shannon Lee Simmons认为，负债这么高的问题与年轻一代人把低利率环境当作是理所当然有关；他们没有经历过、也不知道高利率环境有多么厉害。

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今年四十岁的房主如果在三十岁时买房，他们只知道银行优惠贷款利率在3.7%到5.75%之间，他们不知道上世纪80年代初加拿大商业银行的最优贷款利率曾经达到高于20%的吓人水平。

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商业银行的最优贷款利率以加拿大中央银行利率为基础变动。自2017年7月以来，加拿大中央银行已经四次上调利率，把央行利息率从0.5%上调到1.5%。金融市场的共识是10月24日加拿大中央银行会再次上调利息率。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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