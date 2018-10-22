加拿大邮局工会星期一开始轮流罢工

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代表5万名雇员的加拿大邮局工会从星期一开始在加拿大主要城市开始24小时轮流罢工，以对邮局管理层施加压力要其在劳资谈判中做出让步。

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在星期一凌晨加拿大邮局工会给管理层达成劳资协议的谈判截止期限过后，工会方面的轮流罢工从加拿大大西洋沿岸城市哈利法克斯和安大略省南部城市温莎市开始，阿尔伯塔省的埃德蒙顿和不列颠哥伦比亚省的维多利亚市的邮局工会会员们也在当地时间星期一凌晨开始24小时罢工。

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加拿大邮局发言人Jon Hamilton表示邮局管理层愿意通过谈判方式达成新的劳资协议，并已经向工会提出了包括提高工资、改善福利、和提高工作岗位保障内容的新劳资协议草案。

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但加拿大邮局工会主席Mike Palecek指出，工会方面提出的几个主要问题还没有得到解决，比如保障工作岗位、停止强迫加班、改善工作安全条件和男女同工同酬等问题。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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