今后5年加拿大富豪数量会增加一半

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根据世界著名银行Credit Suisse的评估和测算，加拿大富豪人数在今后5年会增加一半。这样的增加速度不但把邻国美国甩在后面，而且领先其他西方发达国家。

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2018年加拿大有130万名百万富翁，到2023年加拿大的富豪数量会猛升54%、达到差不多2百万个富豪。

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相比之下，美国在今后5年中富豪数量虽然会达到2千万人，但其富豪人数的增长速度在5年中只有18%。

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在富豪数量的增长速度方面，加拿大在世界最大的24个经济实体中上排名第三，仅次于中国和俄国。

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虽然加拿大房地产市场出现冷却迹象，但Credit Suisse的报告认为加拿大房地产市场不过出现崩盘的局面，因此房地产价值将继续成为支持加拿大富豪资产增加的一个主要因素。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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