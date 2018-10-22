温哥华岛连续发生三次地震

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据美国地震中心监测到的数据，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛附近的北太平洋海域连续发生三次6级以上地震。

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第一次地震发生在太平洋时间星期日晚间11点，里氏震级6.5级，震中在离温哥华岛东北部Port Hardy190公里的海域。

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四十分钟后在附近地区又发生里氏震级6.8级地震。

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第三次地震发生在午夜12点前，震中仍然是前两次地震的震中地区附近海域，强度为里氏震级6.5级。

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目前没有这三次地震造成损失的报道。

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专家们指出，一个小时之内在同一地区发生三次地震不常见；如果震中靠近人口密集的城市地区，则这样的地震会造成严重的人员和财产损失。

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加拿大太平洋沿岸地区属于地震活跃的太平洋地震带，专家们告诫温哥华等加拿大太平洋沿岸城市要提前做好抗震准备。

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