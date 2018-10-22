温哥华市秋色接近尾声

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最近十多天来， BC省大温哥华地区少有地出现了持续干燥的天气，没下雨，从而使人们有了尽情欣赏色彩斑斓的秋叶的机会。

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加拿大广播公司报道说，通常的这个时节，大温地区往往是雨水不断，雾气腾腾，人们难以欣赏到秋天的颜色。

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市政抓紧收树叶

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不过，季节性降水预计将在几天后到来，温哥华市政府正忙着收拾地上的叶子。

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温哥华市的街道长1400公里，每年平均要从街道上收集多达 5000 吨的树叶。

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加拿大广播公司报道说，温哥华的街道旁总共种有大约 15 万棵树，公园里种有 35 万棵树，这些树中有 75% 是落叶树，每年秋季收集落叶都是一个大 “行动” 。

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其中，红橡树、北美郁金香树、枫树和白蜡树是叶子最多的树种。

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