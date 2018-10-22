安大略省今天市政选举, 多伦多等市竞争激烈

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星期一，10月22日，加拿大安大略省的444个城市举行市政选举，公民们将选出自己所在城市的市长、市议员、地区理事会的代表以及学校委员会的代表。

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(Lauren Pelley/CBC News)

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加拿大广播公司报道说，各城市和各选区投票站的开放时间都不一样，建议人们在去投票前先查询一下自己选区投票站的开放时间。

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在多伦多、渥太华和萨德伯里，选民们可以在上午10点到晚上20点之间进行投票。

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然而，在萨德伯里，选民们从10月15日起就可以通过电子方式行使投票权。

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安大略省今年有179个城市提供网上投票的选项。

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多伦多市的这次市选尤其引人注目，省长道格·福特上任后，大刀阔斧地大幅削减多伦多市议员人数，福特政府通过了一项法律，把多伦多市议员的人数从47人减到25人。

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安大略省这次市长选举竞争最厉害的城市包括多伦多、布兰普顿 （Brampton）、萨德伯里 （Sudbury）和温莎 （Windsor）市，今天晚上安省的选民将知道答案。

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(John Rieti/CBC)

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