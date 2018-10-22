蒙特利尔市本周将举办就业沙龙，6 千个职位招人

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这个星期三和星期四 ( 10月24 & 25 日)，蒙特利尔市将举办一个就业沙龙，届时会有多达 6000 个职位招人。

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加拿大广播公司报道说，这个沙龙由 l’Événement carrières 机构主办，招聘的职位包括多个行业，地点在蒙特利尔市大会中心 Palais des congrès。

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报道说，魁北克省的人力短缺已经达到前所未有的水平，全省包括一些大公司在内的220个企业都将在沙龙上物色人选。

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大公司包括 ArcelorMittal、庞巴迪 （Bombardier Aerospace）、Cascades、Groupe Promutuel、Groupe Robert、Métro Richelieu 和 Pratt＆Whitney Canada。

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应用程序

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这个就业沙龙将提供一个新的应用程序，使找工作的人与参展商之间可以通过社交媒体进行交流。

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对于找工作的人来说，这个应用程序将提供信息，参加招聘会公司的名单，招人职位的描述，以及招聘公司的联系方式等。

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对于雇主来说，通过这个应用程序可以查阅候选人的个人资料，安排与候选人见面。

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魁省是全加劳力短缺最严重省份

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自2004年以来，魁北克省的职位空置率翻了一番，从 2% 上升到2018年的 3.9%，使其成为加拿大人力短缺最严重的省份。

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加拿大全国的职位空置率目前是 3.1%

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加拿大独立企业联合会（CFIB）的经济学家西蒙•高德罗（Simon Gaudreault）表示，不是一个行业人力短缺，而是普遍出现短缺，不同的地区，不同的行业，都人手紧张。

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不光是大城市缺乏人力，魁北克省的一些地区，如 Abitibi 、la Côte-Nord 、Saguenay，寻找员工都非常困难。

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小企业最缺人

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加拿大广播公司报道说，人力最紧张的是员工人数少于 50人的小型企业。

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另外，人力短缺的行业不仅仅是低薪工作。

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西蒙•高德罗表示，有一些人认为，主要是低薪工作找不到人，但实际情况并不是如此。

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他说，的确，缺人的职位并不是工程师或博士后研究人员，而主要是销售人员、卡车司机和护理人员，这些工作需要一些资历和内部培训，但不需要高学位。

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但是，这些职位的报酬都高于最低工资，在员工短缺的中小企业，招人职位的平均薪酬约为19加元/小时。

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西蒙•高德罗补充说，与此同时，员工短缺给雇主带来了加薪的压力。

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加拿大独立企业联合会的报告显示，在缺人手的公司，总体平均工资增长率为2.7%，而不缺人手的公司，工资增长率则为1.9%。

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青睐移民

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加拿大广播公司报道说，许多雇主希望能依靠移民来解决缺人手的问题。

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魁北克大学蒙特利尔分校（Université du Québec à Montréal）的荣誉教授、经济学家皮埃尔·福廷（Pierre Fortin）表示，移民是解决途径之一，但还有其他途径，包括鼓励人们推迟退休时间，以及改善工作条件，提高工资，以留住现有员工。

他说，我们还必须投资自动化技术。

就业沙龙

时间：

2018年10月24日星期三 | 中午到晚上7点

2018年10月25日星期四 | 上午10点到下午6点

地点：

Palais des congress （蒙特利尔大会中心）

https://Ecarrieres.Com/en/evenements/nationa-career-event-job-fair-montreal/

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