多扔垃圾多交钱：一个加拿大小城市的成功经验

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在蒙特利尔市的卫星城市中，位于蒙特利尔岛西端的比肯斯菲尔德市（Beaconsfield）并不起眼。但是该市的垃圾处理政策却引起了加拿大许多城市的兴趣。自从2016年开始实行“多扔多付钱”的规定以后，当地的垃圾填埋量减少了一半。

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市长布莱勒（Gilles Bourelle）在接受Radio-Canada采访时介绍说，他们在2014年曾对自己的垃圾处理政策做过一次调查评估，结果发现，这个人口刚过两万的小城市，垃圾的“产量”竟然在蒙特利尔岛上排名第二。市政府因此决定改变收垃圾的方式。

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在经过一年多试验后，比肯斯菲尔德市在2016年1月正式开始实行新规定。布莱勒介绍说，过去市民每年交费176加元，每个星期可以扔一次垃圾。现在这笔固定费用减到150加元，但是在扔垃圾超过12次以后需要另外付费。也就是说，如果不超过这个标准的话，你一个月只能扔一次垃圾。

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市政府的垃圾车仍然每星期四来一次。布莱勒说，如果你想跟过去一样每星期扔一次垃圾也是可以的。从第十三次起的额外收费标准视垃圾桶的大小而定。如果是240公升的大垃圾桶，每次收费0.8加元。

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其实并不比过去贵多少

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这样算下来，那些仍然每星期扔一次垃圾的市民，一年下来最多需要补交20多加元。这比过去的固定费用并没有贵多少。但是人们在需要多交钱的时候往往会节制一点，哪怕多交的部分每次不到一加元。比肯斯菲尔德市政府聪明地利用了这个心理，并没有把额外收费的标准定得太高。

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比肯斯菲尔德市的自来水也是按水表收费的。布莱勒认为，付费使用是鼓励人们减少浪费的最有效的措施。

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新规定实行一年后，比肯斯菲尔德市的垃圾填埋量减少了51%。布莱勒说，这个巨大的成功完全要归功于市民的积极参与。他们真的是把过去处理垃圾的老习惯改掉了。

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当然，市政府也采取了一些措施来为市民改变老习惯提供方便。例如增加了绿色垃圾回收，让市民可以把最容易有气味的果皮菜叶等厨余垃圾分开处理。另外，市政府还推出了家庭堆肥项目，布莱勒说，目前有40%的市民参加这个项目。

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垃圾减少的另一个后果是，比肯斯菲尔德市的垃圾卡车从八辆减少到了四辆。布莱勒自豪地说，这意味着废气排放也减少了一半。

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大城市实行起来难度较大

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和多伦多、蒙特利尔这样规模的城市相比，比肯斯菲尔德的人口不仅少而且构成单一，推行这些措施肯定要容易得多。布莱勒也承认这一点。但是他同时也强调说，比肯斯菲尔德并不是唯一一个成功的例子。一些欧洲城市也在实行同类规定。

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在加拿大的大城市中，目前至少卡尔加里市在考虑实行垃圾收费。市政府有关部门将在明年年初提交具体方案。卡尔加里大学经济系的泰兹（Lindsay Tedds）教授说，为限定数量以上的垃圾额外交费的办法对市民来说比较公平。对市政府来说，可以减少管理垃圾填埋场的开支并延后修建新设施的时间。在卡尔加里市，建一个新的垃圾填埋场需要大约15亿加元。

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（RCI with Radio-Canada, Gravel le Matin, CBC News, Robson Fletcher）

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