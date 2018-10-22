加拿大政府免除克莱斯勒11亿加元债务及利息

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加拿大议会上周五收到的2018年公共账目报告显示，加拿大政府今年三月份免除了一笔将近26亿加元的贷款。报告没有解释细节，也没有说明贷款的公司或行业。但是CBC新闻部星期一（10月22日）经多方调查后证实，这是2009年全球经济危机期间由当时执政的保守党政府和安大略省政府合作，向陷入困境的克莱斯勒汽车公司提供的11亿2500万加元的贷款。

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加上利息，这笔贷款在九年后达到25亿9597万4536加元。这是到目前为止加拿大公共账目中数额最大的一次债务免除。

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克莱斯勒公司在2009年申请破产保护。此后意大利汽车制造商菲亚特收购了克莱斯勒的大部分股权，成立了被称为“新克莱斯勒”的菲亚特-克莱斯勒公司。这笔被免除的债务属于“老克莱斯勒”。另一笔17亿加元的贷款及利息已在2011年由重组后的克莱斯勒还清。

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（RCI with CBC News, Dean Beeby）

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