不是他也不是她：领取“中性护照”的加拿大人

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加拿大政府自今年八月底开始发放性别一栏可填写代表中性的“X”的护照。纽芬兰省活动人士希吉（Gemma Hickey）是第一批领到新护照并使用它出门旅行的加拿大人之一。

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希吉旅行归来后在接受CBC圣约翰斯早间节目采访时说，变性人或非二元人士（指性别不能用男女二元区分来做清晰的定义）如果本人形象和护照上的性别有差距，和机场人员或保安人员打交道时可能会发生不愉快。但是他这一次持中性护照去德国，一路都很顺利。

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除加拿大以外，目前世界上只有丹麦，德国和澳大利亚等少数几个国家发放有第三种性别选择的护照。希吉说，自己在纽芬兰省的申请者当中排在第一个。护照拿到手那一刻，他激动得眼中含泪。“对我来说那是非常重要的一刻。”

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希吉新换的中性出生证据信也是纽芬兰省第一张。他表示，身份证件上的性别信息和本人相符对变性人来说意义重大，也会改变别人对待他们的方式，让他们享有和其他人同等的权利。

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（RCI with CBC News, St John’s Morning Show）

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