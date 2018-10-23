CBS考虑缩短同性恋男子献血等待期

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加拿大血液服务中心Canadian Blood Services (CBS)在考虑放松对同性恋男子献血前禁欲一年的限制规定，把一年的禁欲时间缩短到三个月之内不得发生男男性交关系的政策。

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考虑放松限制

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加拿大血液服务中心说，有关的医学研究显示，把同性恋男子献血前要有一年的禁欲时间缩短到3个月仍然能够达到安全采血的目标。

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研究显示，在人体刚被艾滋病毒感染的90天之内，验血无法确认是否受到艾滋病毒的感染。加拿大血液服务中心要把同性恋男子的禁欲时间降低到3个月的依据恐怕就来自这里。

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加拿大每年新增的艾滋病毒感染病例至少44%是因为男男性交而感染的，同性恋男子被认为是艾滋病传播的高危群体。

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加拿大血液服务中心要将现行的同性恋男子献血前禁欲一年的政策降低到3个月需要先得到加拿大卫生部的批准。

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还是歧视？

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虽然加拿大血液服务中心还没有表示什么时候会正式提出把同性恋男子献血前的禁欲阶段从一年缩短到3个月，但已经有同性恋维权人士指责这一还未出炉的新政策仍然是对同性恋群体的歧视；因为其它性取向人口群体也会由于没有保护措施的性行为而感染艾滋病毒，却没有被要求禁欲。

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维权人士Christopher Karas指出，不管禁欲时间被降低到多么短，这仍然是限制同性恋男子献血的政策，仍然让同性恋男子有受到歧视的感觉。如果为了确保献血、采血和输血的安全，就应该实行对所有人禁欲三个月才能献血的政策。

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Christopher Karas已经向加拿大人权委员会提出了加拿大血液服务中心对同性恋男子献血前的禁欲政策是性取向歧视的控告。

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在上个世纪80年代加拿大发生成千上万人由于输血而感染了艾滋病毒和丙型肝炎的问题后，加拿大血液服务中心采取了禁止同性恋和双性恋男子献血的政策；这个禁令在2013年被禁欲5年的限制政策所取代；在2016年这个不得有男男性关系的限制时间又被从5年降低到1年。

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目前像加拿大这样实行同性恋男子禁欲一年才能献血政策的西方盟国有美国、澳大利亚和日本。

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行为甄别更有效？

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而意大利和西班牙则实行对同性恋男子进行区别对待的政策，不限制那些只有一个性交伙伴的同性恋男子献血，只限制那些有多个男男性交伙伴、而且不采取性交保护措施的同性恋男子献血。这种甄别方式被称为行为甄别而不是性取向甄别。

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加拿大血液服务中心表示，加拿大今后也可能会从以禁欲时间为重点的限制政策转到以行为甄别为重点的血液安全政策。

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加拿大非盈利的关注血液安全问题的组织Blood Watch的执行主任Kat Lanteigne认为，对所有的献血者做行为甄别是最有效的血液安全预防措施，比加拿大现在实行的不加区别地要求同性恋人士在一段时间内禁欲才能献血的措施要有效得多。

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RCI with Bobby Hristova · CBC News

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