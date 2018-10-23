没有“长租”加拿大卖不了那么多新车

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统计数字显示，加拿大人购买新车的数量连年上升，而且路上跑的价钱较贵汽车的数量也明显增多。加拿大广播公司的调查报道显示，这一切都与越来越多的加拿大人靠长期租凭的方式购车有直接的关系。

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在汽车公司和车行刚推出租赁购车模式时，租期一般是3年到5年，购车者每个月支付固定的供款、有给定的公里数、在租赁期满后把车还给车行就行了。

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但在过去十年历史上超低利率环境下，汽车公司和车行推出的7年（84个月）或更长的超长租赁期成为最受加拿大消费者欢迎的购车方式；因为租赁期越长每个月的供车款就越低，或者是同样的供车款可以买较高档的汽车。

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现在加拿大售出的新车有超过一半用的是超长租赁期方式购买的，相比之下美国销售的新车中只有不到10%用的是超长租赁期的方式。

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专家们指出，超长租赁期对消费者的坏处主要是要多付利息（除非车贷利率为零）和如果提前旧车换新车会出现汽车负资产的问题（所欠车贷超过汽车价值）。

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不过，专家们给出的避免汽车负资产问题的建议却也简单，不要提前换车、等租赁到期后再换车就行了。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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