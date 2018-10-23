加拿大三大城市中只有多伦多市长连任

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加拿大最大城市多伦多市选结果出笼，市长John Tory获得63.5%的选票、超出得票率居第二位的另一位市长候选人Jennifer Keesmaat 40个百分点，轻易获得市长选举的胜利。

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而且John Tory获得了比四年前高出至少23个百分点的选民支持率。

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John Tory在市长选举获胜后发表的讲话中表示，他第二任市长任期要关注解决的主要问题是扩建公交系统、兴建更多的住宅和廉租房、打击近来大量发生的街头枪击暴力犯罪。

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John Tory在多伦多市选举前猛烈抨击安大略省长福特把多伦多市议会席位削减一半的决定；现在他连任了多伦多市长，与福特省政府实现关系正常化是顺利经营多伦多市的一个必要条件。

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在多伦多、蒙特利尔和温哥华这加拿大三大城市中，蒙特利尔市长在去年落选、而温哥华市也在这个星期选出了新市长。

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RCI with Lucas Powers · CBC News

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