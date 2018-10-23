海洋 “过热”：加拿大海岸警卫队的研究船不得不减速

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本月早些时候，加拿大海岸警卫队的一艘从事研究工作的船只在新斯科舍省沿海行驶时，因海水表面温度过高而不得不放慢速度，以冷却引擎。

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加拿大广播公司报道说，这艘名为 CCGS Hudson 的船只在进行秋季海洋环境年度调查，该船的研究人员大卫·赫伯特（David Hebert）说，今年 9 月和10月大西洋表面的水温达到为 20°C 至 24°C，比正常温度高 5 到 6 摄氏度。

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他说，这一水温相当高，使发动机难以冷却，因此不得不减速，以防发动机变得太热。

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这艘船共有4个引擎，但在执行研究任务中该船只启动了两个，并将船速从14 节降到了 10节。

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赫伯特说，我们以前没遇到过这样的情况，但船员知道如何进行调整，该船的科研工作没有受到影响。

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