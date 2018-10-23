BC 省画家呼吁终止在驯鹿栖息地伐木

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加拿大 BC 省的著名画家罗伯特·贝特曼（Robert Bateman）加入了保护驯鹿栖息地的阵营。

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星期一（10月22日），罗伯特·贝特曼在自己位于维多利亚市的画廊组织了一个活动，参加者中包括几个环保组织的代表，大家呼吁 BC省政府停止对驯鹿栖息地发放伐木许可证，因为栖息地的丧失是对驯鹿 – 这一濒危动物的最大威胁。

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伐木剥夺了驯鹿的栖息地

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现年已经 88 岁的罗伯特·贝特曼告诉加拿大广播公司的主持人罗宾·伯恩斯，这辈子有许多珍贵的东西在我们的眼前就这么消失了，其实完全可以不消失。

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他接着说，道理很简单：我们需要停止伐木，停止破坏驯鹿的栖息地 。如果你剥夺了它们居住的地方，剥夺了它们的食物，那可不就一切都完了吗？

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在贝特曼的画廊里，环境保护组织“野生物种委员会” （Wilderness Committee）发表了一份声明，声明说，BC省政府对 83 个 “关键” 的栖息地发放了伐木许可证，威胁到 8 个最濒临灭绝风险的南部山区北美驯鹿种群。

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该组织表示，如果没有完整的森林，山区的驯鹿将会继续消失，政府应该立即采取行动，才能保证动物栖息地的恢复。

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(Wildlerness Committee)

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前景黯淡

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近年来，科学家们对加拿大西部山区驯鹿的未来描绘了一幅凄凉的画面。

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目前有大约 10 个驯鹿种群处在 “迫在眉睫的威胁” 下，其中一个是南塞尔柯克 （South Selkirk）种群，这个种群只剩下 3 头母鹿，截至到 2018 年夏季， 没有一只母鹿怀胎。

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环保组织说，在 BC省腹地的伐木和钻探活动对驯鹿的生存构成了严重威胁，破坏其森林栖息地。

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保护措施

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BC 省正在采取措施来保护驯鹿，争取增加驯鹿的数量，其中包括为母鹿设立了 “产妇围栏”，保证母鹿和新生小鹿的安全，使它们免遭狼等野兽的袭击。

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另外，为了保护濒危的驯鹿，有人建议应该采取 “打狼” 行动，但引出了争议。

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政府为自己辩护

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对于画家罗伯特·贝特曼和上述环保组织的呼吁，BC 省森林部发布声明，为政府进行了辩护。

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省森林部的一位发言人说，没有记录显示曾对 BC 省的“重要”性驯鹿栖息地发出过伐木许可，但发言人承认，联邦政府和各省政府对 “重要栖息地” 的定义不一样。

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(Robert Serrouya)

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该发言人补充说，BC省有 220 万公顷的土地是受保护的山区驯鹿栖息地，不允许伐木。

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他接着说，BC 省将在 3 年内拨款 2700 万加元，旨在于争取增加驯鹿的数量，而且，BC省 对 54 个驯鹿种群的每一个种群都有单独的管理计划，其中一些工作将在今年秋季继续进行，并会有原住民参与进来。

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(Hans Mohr)

BC 省还表示，正在与联邦政府合作，联手解决对山区驯鹿的保护问题。

（RCI with Liam Britten/CBC）

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