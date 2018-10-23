减排不达标的省交碳税，但省民将获退税：特鲁多宣布碳税征收计划

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星期二（10月23日）上午，加拿大总理特鲁多宣布了联邦碳税计划：联邦政府将向没有按照全国标准制定减排政策的省份征收碳税，同时向这些省的居民提供退税。目前加拿大全国有安大略、新不伦瑞克、曼尼托巴和萨斯喀彻温四个省拒绝接受联邦减排标准。

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特鲁多说，所有研究都显示，给碳排放定出价格是最有效的减少碳排放的措施之一。“从明年开始，在加拿大的任何一个地方，污染都不再是免费的。同时我们也将帮助加拿大人适应这个新的现实。”

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按照加拿大联邦政府和大部分省及地区政府签署的“全国绿色发展与气候变化纲领”，各省最迟应在今年9月开始实行减排措施，联邦政府则给予补贴。由联邦出面征收碳税的计划原本只是以防万一的备用方案。但是随着反对或退出全国减排纲领的省份增加到四个，联邦碳税项目将涵盖将近一半加拿大国民。

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这个项目的第一部分是向油气燃料征税：2019年对每吨二氧化碳排放收税20加元，此后每年增加10加元，在2022年达到每吨50加元。这也是全国减排纲领规定的各省减排标准。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 联邦碳税并不直接向消费者征收，但是收税肯定会导致油气燃料涨价。根据政府自己的估算，每吨20加元的碳税将导致每公升汽油涨价4.42分，每立方米天然气涨价3.91分，每公升丙烷气涨价3.1分。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

用退税来弥补消费者的损失

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居住在实施联邦碳税省份的人可以获得退税。手续和退销售服务税类似，首先由本人在税表上标明自己是否有权享受退税，然后由国税局查核资格并计算金额。一位联邦政府官员在接受CBC采访时说，大约70%的家庭获得的退税款会多于燃料涨价带来的支出。

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退税的数额各省不同，还要视家庭成员人数而定。在安大略省，一个单身者在2019-20财政年度可能收到154加元。下一年碳税上涨时退税额也会随之上涨。

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渥太华大学环境研究所负责人埃尔吉教授（Stewart Elgie）在接受CBC采访时说，每个人获得的退税款是固定的，但是肯在电动汽车和房屋改建上花钱的人，还会进一步降低油气消耗。这也正是征收联邦碳税的目的。

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第二部分方案细节尚未公布

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联邦碳税计划的第二部分是针对大工业的，其细节尚未公布。目前已知的是，这一部分的税收所得不会通过退税方式还给纳税人，而是将用来资助所在省份的减排政策。

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联邦“全国绿色发展与气候变化纲领”还包括其他减排措施，例如为鼓励节能制定新的房屋建筑标准，修建更多的电动车充电站，开发清洁电力，更新能源管道等。

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特鲁多选在多伦多汉博学院召开新闻发布会。该学院正好位于反对联邦碳税最坚决的安大略省长福特（Doug Ford）的选区。他对在场的学生们说：“我不需要强调减排有多重要，周围正在发生的事你们都看得见，”例如从多伦多到加东布雷顿角的水灾，几个月前造成五十人死亡的蒙特利尔热浪，今年春季曼尼托巴省遭受的史上最严重旱灾，两年前几乎把麦克穆雷堡从地图上抹去的阿尔伯塔省北部山火。“这是你们出生的世界，你们呼吸的空气，你们没有别的地方可以选择。”

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四省平均每户每年可获得的退税额（2019年标准。具体数额视家庭成员人数而定）： 新不伦瑞克：248加元 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 安大略：大约300加元 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 曼尼托巴：336加元 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 萨斯喀彻温：598加元

（RCI with CBC News, John Paul Tasker，CBC News World）

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