新民主党领袖辛格呼吁联邦政府接手安省基本收入保障试行项目

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）星期二（10月25日）利用在加拿大革新委员会会议上发言的机会，呼吁加拿大联邦政府接手安大略省的基本收入保障试行项目。

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该项目2017年由上一任安大略省政府实施，原本计划为期三年，但是新当选的进步保守党政府决定取消该项目。辛格说，经济形势变化带来的挑战需要强有力的政府领导。另外对参加这个项目的人来说，提前结束项目在道义上也是不对的。

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这个项目有大约四千人参加。他们中的单身者每年可获得最多16989加元的收入，一对夫妇最多可得24027加元。辛格认为，该项目如果完成，其调查数据可以为将来的同类项目提供参考。

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汉密尔顿和桑德贝等城市的市长上个月已经给联邦社会发展部长杜克罗（Jean-Yves Duclos ）写信，提出了同样的要求。

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上个星期，一百名加拿大企业CEO写信给安大略省长福特，呼吁他保留这个项目。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney ·）

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