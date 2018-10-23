芬太尼危机可能导致加拿大人平均预期寿命缩短

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加拿大公共卫生署的一份报告说，由于芬太尼危机，几十年来第一次，加拿大人的平均预期寿命可能会缩短。实际上在BC省，芬太尼过量造成的死亡已经使该省平均寿命在2014到2016年期间缩短了一个月。

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加拿大首席公共卫生官泰蕾莎.谭（Theresa Tam）在报告中说，加拿大人的平均预期寿命在许多年里一直在稳定地延长，但是这个趋势可能会发生改变。仅在2017这一年的时间里就有将近四千加拿大人死于芬太尼过量，也就是说，平均每天11人。

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大部分死于芬太尼过量的加拿大人是男性，年龄在20岁到59岁之间。他们当中无家可归者和原住民的比例超出其他群体。

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报告说，加拿大公共卫生署正在对芬太尼危机对全国平均预期寿命的影响进行分析。

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（RCI with CBC News，Nicole Ireland ）

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