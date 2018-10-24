吴剑：讲到新媒体我的个人感受是，这几年，传统媒体，报纸包括电视受到新媒体的冲击非常大。新媒体的新来自于新的形式和渠道。新媒体，像微信、微博的形式是新的，包括自媒体。媒体的门槛越来越低，但新媒体做得出色、出众还是有一定难度。

最近有一个在《今日头条》上很火的”石榴哥“不知道你们有没有关注？”石榴哥“是一个传统媒体不会关注的人物，但是在《今日头条》这种新兴媒体上却走红，这是一个很有意思的现象。新媒体上经常有这种”爆红“的现象。