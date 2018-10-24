新媒体圆桌嘉宾
吴剑：资深媒体人、剧作家。从事报刊新闻采编、新媒体研发工作近二十年，屡获各类新闻作品评选大奖。
黄志华：2008-2016年就职广州日报社，曾担任新媒体中心美编，负责报社新媒体平台如手机APP、微博、微信，报纸二维码等终端的维护运营；负责报社新媒体视频剪辑和后期栏目包装；还负责集团手机客户端UI设计、集团网站美编。
张钰雯：英国University of Nottingham建筑设计硕士，Mcgill Univeristy 建筑历史与理论硕士。研发智库新媒体组负责人。
刘婧伊：毕业于Duquesne University （Pittsburgh，PA）本科，主专业：营销，副专业：国际商务，金融。 现就读于McGill University，专业：营销与国际贸易。 在研发智库新媒体部门任职， 职位编辑与策划。
主持人：我一直对一个问题感兴趣，大家脑子里的新媒体到底是什么？
黄志华：我觉得是区别于传统媒体的媒体形式。主要是以”数字“为代表的媒体形式。
吴剑：讲到新媒体我的个人感受是，这几年，传统媒体，报纸包括电视受到新媒体的冲击非常大。新媒体的新来自于新的形式和渠道。新媒体，像微信、微博的形式是新的，包括自媒体。媒体的门槛越来越低，但新媒体做得出色、出众还是有一定难度。
最近有一个在《今日头条》上很火的”石榴哥“不知道你们有没有关注？”石榴哥“是一个传统媒体不会关注的人物，但是在《今日头条》这种新兴媒体上却走红，这是一个很有意思的现象。新媒体上经常有这种”爆红“的现象。
张钰雯：媒体的形式一直在发展。传统媒体发展到网络，网络媒体又发展到移动设备，以后还会随着技术发展不断有新的媒体形式出现。
刘婧伊：新媒体区别我认为是新媒体是一种自己的平台，更容易发出自己的声音。以前需要记者采访，通过报纸电视来发出声音，现在每一个通过社交媒体就能够发出声音。
“一些传统媒体人也参与到新媒体里来，使用的传统媒体手法，我也感觉比较亲切。" - 吴剑
主持人：无论是新移民还是留学生，中文媒体是了解加拿大的主要方式。那么你们眼中的加拿大华文媒体的印象是..？
吴剑：我到加拿大看到的媒体现状感觉还是很奇妙的。我是做纸媒的。在国内纸媒的影响力已经越来越少了，但在这里还是看到很多传统纸质媒体。有些办得还是不错的，特别是一些报纸的评论栏目，也传递一些观点。对于刚刚到加拿大的人可以了解这里的人情和政治，得到很多背景信息。
而一些以微信为平台的新媒体，例如《魁北客》办得也不错。例如，他们对“华景事件”的连续报道。一些传统媒体人也参与到新媒体里来，使用的传统媒体手法，我也感觉比较亲切。
黄志华：这里华人媒体我只有一些接触，我的个人感受是，传统媒体的优势就是采编的深度和对内容的准确把握。新媒体快捷、效率高，形式上比较新，所以最好的形式就是传统媒体的采编优势加上新媒体的新颖内容形式。
内容价值的最大化加上内容的吸引力。传播效果最好的是内容有优势的，加上资金支持和渠道推荐。
张钰雯：我觉得无论是做新媒体还是创业都需要抓痛点。例如《蒙城汇》，他们为新移民和留学生提供信息和媒体服务，传播效果很不错，发展也很快。他们本来也要来参加这次谈论，但不巧他们有事不能来。
刘婧伊：对于刚来加拿大的新人来说，对这个国家的情况还不是很了解。通过媒体是了解这里的最好方式，无论是传统还是新媒体。
“华人媒体比较分散，我看是不是能把它们聚集起来，做一个定向的传播。" - 黄志华
主持人：那么，大家对加拿大华文媒体有什么期待？
吴剑：我希望的一个媒体状态是，媒体能够传播信息，构成桥梁。我们（华人）的信息来源还主要是微信群和微信号，水平也参差不齐，
还有一点，就是目前我观察加拿大的华文媒体主要都是区域性的。能不能有一个打破区域的全国性媒体呢？微信上的很多这里的信息国内也能看到，我想能不能在文化交流和媒体交流上发挥一些作用。
现在的微信号好主要是一个服务平台，例如摘苹果的季节到了，就会有大量的微信号报道摘苹果的事情。但似乎没有一篇文章是真正讲清楚到底哪里的苹果最好？
我想起来上海有一个微信公号叫”一条“，前几年非常火。他们就一个报道会深挖下去。
黄志华：我对AI-人工智能的期望还是比较大的。我觉得AI在媒体里的应用可以做很多事情。
现在华人媒体比较分散，我看是不是能把它们聚集起来，用大数据分析，做一个定向的传播。我觉得这样效果会比较好。
张钰雯：我觉得是不是可以有一个大的平台，不仅仅是媒体，而是将”好吃的“，”好玩的“，”吃穿住行“各个方面都综合起来。可以是一个载体把我们的生活都连在一起。
刘婧伊：其实新移民就是一个好主题。现在有很多自媒体关注这个方面，但是如果有一个大一些的平台来关注着一块就能为新移民提供很好的信息和服务。
我们的媒体来源主要是来自于微信平台，可能需要比较权威的信息来源和一个更好的华文媒体大环境。
我希望能对加拿大的媒体更加重视和了解华人的心声，让华人通过媒体发出声音。对华人的社区应该更加重视，有更多的报道和讲述故事。
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