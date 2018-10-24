 

新媒体圆桌嘉宾

 

 

吴剑：资深媒体人、剧作家。从事报刊新闻采编、新媒体研发工作近二十年，屡获各类新闻作品评选大奖。

 

 

黄志华：2008-2016年就职广州日报社，曾担任新媒体中心美编，负责报社新媒体平台如手机APP、微博、微信，报纸二维码等终端的维护运营；负责报社新媒体视频剪辑和后期栏目包装；还负责集团手机客户端UI设计、集团网站美编。

 

 

张钰雯：英国University of Nottingham建筑设计硕士，Mcgill Univeristy 建筑历史与理论硕士。研发智库新媒体组负责人。

 

 

刘婧伊：毕业于Duquesne University （Pittsburgh，PA）本科，主专业：营销，副专业：国际商务，金融。 现就读于McGill University，专业：营销与国际贸易。 在研发智库新媒体部门任职， 职位编辑与策划。

 

 

 

 

 

 

主持人：我一直对一个问题感兴趣，大家脑子里的新媒体到底是什么？

 

 

黄志华我觉得是区别于传统媒体的媒体形式。主要是以”数字“为代表的媒体形式。

 

吴剑讲到新媒体我的个人感受是，这几年，传统媒体，报纸包括电视受到新媒体的冲击非常大。新媒体的新来自于新的形式和渠道。新媒体，像微信、微博的形式是新的，包括自媒体。媒体的门槛越来越低，但新媒体做得出色、出众还是有一定难度。

最近有一个在《今日头条》上很火的”石榴哥“不知道你们有没有关注？”石榴哥“是一个传统媒体不会关注的人物，但是在《今日头条》这种新兴媒体上却走红，这是一个很有意思的现象。新媒体上经常有这种”爆红“的现象。

 

张钰雯媒体的形式一直在发展。传统媒体发展到网络，网络媒体又发展到移动设备，以后还会随着技术发展不断有新的媒体形式出现。

 

刘婧伊新媒体区别我认为是新媒体是一种自己的平台，更容易发出自己的声音。以前需要记者采访，通过报纸电视来发出声音，现在每一个通过社交媒体就能够发出声音。

 

 

 

“一些传统媒体人也参与到新媒体里来，使用的传统媒体手法，我也感觉比较亲切。" - 吴剑

 

 

 

主持人：无论是新移民还是留学生，中文媒体是了解加拿大的主要方式。那么你们眼中的加拿大华文媒体的印象是..？

 

 

吴剑我到加拿大看到的媒体现状感觉还是很奇妙的。我是做纸媒的。在国内纸媒的影响力已经越来越少了，但在这里还是看到很多传统纸质媒体。有些办得还是不错的，特别是一些报纸的评论栏目，也传递一些观点。对于刚刚到加拿大的人可以了解这里的人情和政治，得到很多背景信息。

而一些以微信为平台的新媒体，例如《魁北客》办得也不错。例如，他们对“华景事件”的连续报道。一些传统媒体人也参与到新媒体里来，使用的传统媒体手法，我也感觉比较亲切。

 

黄志华这里华人媒体我只有一些接触，我的个人感受是，传统媒体的优势就是采编的深度和对内容的准确把握。新媒体快捷、效率高，形式上比较新，所以最好的形式就是传统媒体的采编优势加上新媒体的新颖内容形式。

内容价值的最大化加上内容的吸引力。传播效果最好的是内容有优势的，加上资金支持和渠道推荐。

 

 

张钰雯我觉得无论是做新媒体还是创业都需要抓痛点。例如《蒙城汇》，他们为新移民和留学生提供信息和媒体服务，传播效果很不错，发展也很快。他们本来也要来参加这次谈论，但不巧他们有事不能来。

 

 

刘婧伊对于刚来加拿大的新人来说，对这个国家的情况还不是很了解。通过媒体是了解这里的最好方式，无论是传统还是新媒体。

 

 

 

“华人媒体比较分散，我看是不是能把它们聚集起来，做一个定向的传播。" - 黄志华

 

 

 

主持人：那么，大家对加拿大华文媒体有什么期待？

 

 

吴剑我希望的一个媒体状态是，媒体能够传播信息，构成桥梁。我们（华人）的信息来源还主要是微信群和微信号，水平也参差不齐，

还有一点，就是目前我观察加拿大的华文媒体主要都是区域性的。能不能有一个打破区域的全国性媒体呢？微信上的很多这里的信息国内也能看到，我想能不能在文化交流和媒体交流上发挥一些作用。

现在的微信号好主要是一个服务平台，例如摘苹果的季节到了，就会有大量的微信号报道摘苹果的事情。但似乎没有一篇文章是真正讲清楚到底哪里的苹果最好？

我想起来上海有一个微信公号叫”一条“，前几年非常火。他们就一个报道会深挖下去。

 

 

黄志华我对AI-人工智能的期望还是比较大的。我觉得AI在媒体里的应用可以做很多事情。

现在华人媒体比较分散，我看是不是能把它们聚集起来，用大数据分析，做一个定向的传播。我觉得这样效果会比较好。

 

张钰雯我觉得是不是可以有一个大的平台，不仅仅是媒体，而是将”好吃的“，”好玩的“，”吃穿住行“各个方面都综合起来。可以是一个载体把我们的生活都连在一起。

 

刘婧伊其实新移民就是一个好主题。现在有很多自媒体关注这个方面，但是如果有一个大一些的平台来关注着一块就能为新移民提供很好的信息和服务。

我们的媒体来源主要是来自于微信平台，可能需要比较权威的信息来源和一个更好的华文媒体大环境。

我希望能对加拿大的媒体更加重视和了解华人的心声，让华人通过媒体发出声音。对华人的社区应该更加重视，有更多的报道和讲述故事。

 

 

 

特别感谢

研发智库-RDFI / 照片：黄志华
文章分类: 因特网与科技社会
@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*