蒙特利尔市决心要添加 “粉色” 地铁线

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特（Valerie Plante）下决心要添加所谓的“粉色”地铁线，这个星期，她宣布专门为推动这个项目而组建了一个新办公室，办公室预算为100万加元。

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“粉色” 地铁线路是普朗特在市政选举期间许下的最重要承诺之一。

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预计这条地铁线的造价将高达十亿加元，线路将从 Lachin经市中心，通往蒙特利尔市北部。

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普朗特承认，与魁北克省政府的谈判会更有挑战性，因为新上任的CAQ政府目前并不热衷这个项目，在其交通规划中没有给这个项目预留任何资金。

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但蒙特利尔市长认为，粉色地铁线会大大缓解蒙特利尔的公路拥堵，减少对环境的破坏。

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