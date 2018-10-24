加拿大人很反感电讯公司的推销手段

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据加拿大广播公司报道，星期二在加拿大广播电视和电讯委员会CRTC举行的听证会上，代表消费者权益组织、老年人权益组织和低收入者权益组织的多个团体联名指控加拿大几大电讯公司使用误导性推销、压力推销的手段销售其电讯产品和服务，并呼吁CRTC推出电讯公司行为守则和实行消费者有15天的时间自由取消与电讯公司签下的服务合同的政策。

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这些消费者维权组织要求CRTC采取措施严格限制电讯公司上门推销和用免费手机等手段诱使消费者签下绑定服务合同的做法，因为有太多老年人和低收入消费者成为这样推销手段的牺牲品，多花钱买下自己不需要的电讯产品和服务。

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这些消费者维权组织呼吁加拿大借鉴澳大利亚的经验，推出电讯领域保护消费者权益的法规。

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加拿大广播电视和电讯委员会举行这次为期5天的听证会是专门为了听取各方面对加拿大电讯领域消费者服务问题的看法。消费者、维权组织、电讯公司都有机会对这个问题发表自己的意见。

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