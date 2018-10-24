加拿大中央银行上调利率0.25个百分点

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星期三上午十点，加拿大中央银行宣布上调利率0.25个百分点、让央行利率达到1.75%的水平，这已经是2017年夏天以来加拿大中央银行第五次上调利息率。

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金融市场专家们在星期三之前的共识是，在加拿大经济健康发展、通货膨胀有所抬头、与美国和墨西哥达成新版自由贸易协议的情况下，加拿大中央银行需要采取上调利率的措施以确保通货膨胀受到控制。

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加拿大央行上调利息率也是为了缩小与美国的利差。美联储升息的步伐比加拿大快，目前美联储的利率是2.25%。

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加拿大中央银行在公布其最新的利率决定时还表示，在加拿大经济健康发展的情况下，利息率水平应该从历史低位回复到正常水平。金融市场分析家们对此的解读是，加拿大中央银行会在2019年再上调利息率三次，让央行利率达到2.5%的水平。

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利息率不断上升会让不少债台高筑的加拿大消费者感到日子难过。

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