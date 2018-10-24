阿尔伯塔要求联邦政府购买更多油罐车

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在加拿大联邦政府批准的输油管道项目迟迟无法落实的情况下，阿尔伯塔省长Rachel Notley要求特鲁多政府拨款增购油罐车以增加铁路运油的能力，把更多的阿尔伯塔油砂矿石油运到美国市场。

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Rachel Notley一方面指出解决阿尔伯塔省油砂矿石油不得不深度降价销售的永久性解决办法要靠兴建输油管道解决石油外运瓶颈的问题，一方面强调目前急需的解决办法是增加铁路运油能力。

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Rachel Notley指出，阿尔伯塔省石油在国际市场售价与美国德克萨斯石油每桶的差价最近几个星期已经超过50美元，这让联邦政府每天损失成百上千万加元的税收收入。现在是加拿大联邦政府像支持西部平原省份农产品运输那样拿出办法解决阿尔伯塔省石油外运问题的时候了。

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阿尔伯塔省政府正在起草增加铁路运输石油能力的具体方案，以提交给特鲁多的自由党联邦政府作为双方讨论的基础。

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RCI with Sarah Rieger · CBC News

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