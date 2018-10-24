联邦碳税会让特鲁多赢得明年大选吗？

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加拿大总理特鲁多昨天（10月22日）在宣布联邦碳税计划时说，减排是道义上和经济上的必要，与政治及大选无关。但是无论他说的是不是真心话，他的政敌和实施碳税的四省选民都会让这个计划成为竞选中心话题之一。现在的问题不是明年大选提不提碳税，而是碳税将让特鲁多领导的自由党赢得还是失去加拿大人的支持。

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特鲁多在昨天的新闻发布会上历数近年加拿大各地出现的极端天气，并提到自己的三个孩子。他试图告诉听众，减少碳排放不仅关系到眼前的经济发展，而且关系到下一代的生存环境。

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但是选民会被他说服吗？企业会买他的帐吗？CBC资深经济专栏作者皮蒂斯（Don Pittis）并不乐观。他认为，特鲁多和选民之间至少隔着两大障碍，政府不干预经济行为的主张和看重短期利益的短视心理。

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“我死后哪怕洪水滔天”

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行为经济学研究显示，短期内能够实现的满足对人更有吸引力。即使知道将来的回报更大，大多数人也会选择虽然小一些、但短时间内就能得到的回报。人类总的来说并不善于为应对将来的危机做准备。人们在每隔几十年就会被洪水淹没的低洼地带建房子，在明知晚年会生活拮据时仍然存不下积蓄，甚至在飓风临头时不肯离家疏散。

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所以，尽管特鲁多用孩子和未来“晓之以情”，但是大部分选民计算的是碳税当下带来的收益或损失。

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也许不仅仅是选民。安大略省政府在今年年初发布的一份公告中说，如果取消碳税，该省平均每户人家一年能省下260加元，汽油价格每公升能便宜0.1加元。

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不过皮蒂斯猜测，自由党似乎也有行为经济学家支招。因为联邦碳税项目为那些不愿意多花260加元的家庭准备了307加元的退税（安省标准）。这笔钱到2022年时会涨到718加元。至于减少排放保护地球，那是捎带免费奉送的。

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对四个“目标省”来说，联邦碳税还涉及到两级政府的权限问题。萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）说，萨省能源局和萨省电力局是省政府属下的企业，对它们征税就是对省政府征税，而联邦政府没有这个权力。萨斯喀彻温省已经要求省上诉法院对此作出仲裁。斯科特.莫要求联邦政府至少在法庭下达裁决以前不要开始征税。

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自由放任原则：企业的态度

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退税会让一些原本反对碳税的选民高兴，但是企业界恐怕不会这么容易回心转意。主张自由放任原则的人士认为，政府别插手就是对企业最大的支持（当然出资为跨山输油管护航这种时候除外）。把碳税收上来再转手交给消费者，这一套运作和“自由放任不干预”是反其道而行之。

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加拿大联邦碳税标准： 一个企业的二氧化碳排放量如果超过行业内平均水平的80%（一些特殊企业是90%），就必须为超出部分交税。2019年每吨超出基准的碳排放需交税20加元，此后每年增加10加元，直至每吨50加元。

渥太华大学法学院教授埃尔吉（Stewart Elgie）认为，从经济效益来说，企业不见得是碳税的输家。他以BC省为例说，该省自2008年开始实施碳税以来，碳排放比其他省平均水平降低7%，同时GDP比其他省高一倍。

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他说，从长远发展来说，企业减少碳排放对今后扩大规模、提高竞争力是有利的。包括中印在内的重要经济体都在巴黎气候协议上签了字，这是因为世界经济正在发生重要转变。过去六、七年中，太阳能电池板和电动车电池等产品的价格下降了8%。在十年到十五年之内，清洁能源的使用将遍及我们的日常生活。世界正在转向更清洁的低碳经济，而给碳排放定价不失为一种性价比较高的转型方式。

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（RCI with CBC News，Don Pittis, CBC News World）

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