加拿大参议院通过法案，禁止 “囚禁” 鲸鱼和海豚

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经过好几年的司法角力，加拿大参议院终于通过了禁止 “囚禁” 鲸鱼和海豚等鲸豚类动物的 S-203 法案，从而意味着主题公园以鲸鱼和海豚作为表演项目的告终。

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(Darryl Dyck/Canadian Press)

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刑事犯罪

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S-203 法案的发起人是现已退休的自由党参议员威利·摩尔 (Willie Moore)，2015年12月，他在绿党领袖伊丽莎白·梅 (Elizabeth May) 的支持下提出这个法案，呼吁通过修订 “刑法” 来禁止圈养和繁殖这些海洋哺乳动物。

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在经过近 3 年的辩论和研究后，该法案于周二（10月23日）晚上终于在参议院获得通过。

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S-23 获得了不同政党参议员的广泛支持。

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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S-203 法案的通过，使圈养和繁殖鲸类在加拿大成为刑事犯罪，而且，违反法律规定的水上公园可被处以高达 20 万加元的罚款，设立如此高的罚款是为了进行威慑。

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该法案禁止进口鲸目动物及其精子，在圈养的情况下进行繁殖。

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鲸豚类动物高智力

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加拿大参院通过这一法案，与动物保护活动者们多年的抗争有关，长期以来动物保护组织一直强调，把这些具有高度智力的动物关在水池子里是残酷、不正常的娱乐形式。

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(David Horemans/CBC)

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2013年，在纪录片 Blackfish 上映后，为鲸类动物争取权利的组织获得了更多的公众支持，这部片子描述了在海洋世界等公园圈养鲸鱼、海豚对这些动物造成的伤害。

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保护动物活动家们希望，加拿大应该把目前圈养全部海洋哺乳动物转移到 BC 省和新斯科舍省的开放水域。

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温哥华水族馆和安省海洋世界

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参议院的这个法案主要针对的是两个目标：温哥华水族馆 （Vancouver Aquarium）和安大略省尼亚加拉大瀑布的海洋世界 （Marineland）。

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温哥华水族馆曾经以科学和教育为由，为人工饲养这些哺乳动物进行辩护，但该馆最近放弃了这一 “争斗”，因为抗议鲸鱼被“囚禁”的抗议活动已经影响到水族馆的业务，水族馆已经同意不再展示鲸鱼和海豚。

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安省的海洋世界（Marineland）则进行了更多的反抗，海洋世界称这个立法将严重影响业务，而这一业务能在夏季提供数百个就业机会。

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去年夏季，海洋世界的老板 John Holler 曾去参议院的委员会作证，要求参议员们不要通过这项法案。

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支持与反对

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保守党马尼托巴省的参议员唐·普莱特 （Don Plett）一直坚决反对参议院通过 S-23法案。

普莱特是参议院渔业委员会的成员，他通过各种办法寻求推迟投票，研究该法案达8个月之久。

在周二晚参议院通过了法案后，普莱特显得情绪低落，他继续为水族馆等设施进行辩护。

他说，我去过温哥华水族馆，这些鲸鱼看上去挺快乐的。

然而，马尼托巴省的另一位参议员、无党派参议员玛丽·简·麦卡勒姆（Mary Jane McCallum）则表示，对于海洋哺乳动物来说，这些水上公园是一个可怕的地方。

(Penny Graham)

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