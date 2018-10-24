(AP/Hasan Sarbakhshian)

宗教服饰禁令扩大范围：魁北克新政府拟禁止公职人员穿穆斯林罩袍

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 24 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚当选的魁北克省未来联盟党计划把穆斯林罩袍也列入禁止公职人员穿戴的宗教服饰之列。该党此前的方案是禁止代表政府权威的公职人员（例如法官和警察）和公立学校教师佩戴宗教服饰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省新任移民部长若兰－巴莱特 （Radio-Canada)

但是新加上的罩袍禁令并不仅限于“权威代表”和教师，而是针对所有公职人员。省移民部长若兰-巴莱特（ Simon Jolin-Barrett）表示，新政府将很快向省议会提交相关法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他没有透露法案的具体细节，目前也不清楚将会有多少人受到影响。根据2017年的统计数据，有色少数族裔在魁北克省公共机构中仅占9.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克未来联盟在10月1日的省选中赢得压倒性多数议席，因此所提交的法案肯定会获得通过。该党最初的计划是要求继续佩戴宗教服饰的教师离职，但是后来做出让步，允许现有教师佩戴宗教标志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，Benjamin Shingler, Cathy Senay and Steve Rukavina）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省新政府让步：现有教师可以佩戴宗教标志

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

La malnutrition dans les hôpitaux canadiens touche un patient sur deux

RCI | English

Great Lakes drownings on the increase

RCI | Español

Reduzca su huella ecológica sembrando árboles

العربية | RCI

قراءة في نتائج انتخابات كردستان العراق وترجمتها في الحكومة العراقية الجديدة

Radio-Canada.ca CBC.ca
L'ouverture du nouveau pont Champlain est retardéePlus du tiers du caucus du NPD pourrait ne pas être de retour en 2019L'interdiction du tchador dans un prochain projet de loi de la CAQQuébec va suspendre les hausses de salaires des médecins spécialistesVague d'engins explosifs visant des personnalités démocrates aux États-UnisLe gouvernement de la CAQ veut légiférer pour obliger la RAMQ à être plus transparenteUne structure inconnue à ce jour dans la cellule humaineEmprunter au Canada coûtera désormais plus cherVisée par un colis suspect, Hillary Clinton évoque une « période perturbante »Taxe carbone : le N.-B. pourrait contester devant les tribunaux
Stompin' Tom's classic The Hockey Song to be inducted into Canadian Songwriters Hall of FameCanada's threat level hasn't changed in response to U.S. attempted bombings, says GoodaleExplosives, chlorine gas and ricin: Mail-bomb incidents latest act of 'domestic terrorism' in U.S.'I am guilty of crossing the line,' ex-gymnastics coach writes in letterSenate passes bill that would ban whale, dolphin captivity in CanadaQuebec wants to expand religious symbol ban, blocking Muslim garments in civil serviceTSX down, loonie up in wake of interest rate hikeB.C. MP Sheila Malcolmson to leave federal NDP to seek provincial seat, but timing not clear'She was coming at me with her mouth open': B.C. man shoots grizzly in front yardBank of Canada raises key interest rate — and hints at more to come