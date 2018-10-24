宗教服饰禁令扩大范围：魁北克新政府拟禁止公职人员穿穆斯林罩袍

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刚刚当选的魁北克省未来联盟党计划把穆斯林罩袍也列入禁止公职人员穿戴的宗教服饰之列。该党此前的方案是禁止代表政府权威的公职人员（例如法官和警察）和公立学校教师佩戴宗教服饰。

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但是新加上的罩袍禁令并不仅限于“权威代表”和教师，而是针对所有公职人员。省移民部长若兰-巴莱特（ Simon Jolin-Barrett）表示，新政府将很快向省议会提交相关法案。

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他没有透露法案的具体细节，目前也不清楚将会有多少人受到影响。根据2017年的统计数据，有色少数族裔在魁北克省公共机构中仅占9.4%。

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魁北克未来联盟在10月1日的省选中赢得压倒性多数议席，因此所提交的法案肯定会获得通过。该党最初的计划是要求继续佩戴宗教服饰的教师离职，但是后来做出让步，允许现有教师佩戴宗教标志。

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（RCI with CBC News，Benjamin Shingler, Cathy Senay and Steve Rukavina）

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