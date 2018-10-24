警方截获寄给奥巴马和希拉里.克林顿等人的炸弹包裹

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有人先后给美国前总统奥巴马，前国务卿希拉里.克林顿等人寄出装有疑似爆炸物和引爆装置的包裹。寄件人的目标似乎是美国民主党知名人士以及最受极右保守派人士抨击的媒体。美国警方正在进行大规模调查。

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包裹在寄达前被截获，没有造成伤亡。收件人除奥巴马和希拉里克林顿外，还有前中情局长布伦南（John Brennan），前司法部长霍尔德（Eric Holder）和亿万富翁、民主党的重要捐助人索罗斯（George Soros）。

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星期三（10月24日），CNN电视台所在的时代华纳中心因收到可疑包裹被关闭，大批警察赶到，楼内人员被疏散。

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美国总统特朗普表示，美国政坛绝不容许这种卑劣行径。

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加拿大公共安全部长古德尔（ Ralph Goodale ）说，加拿大警方和安全部门在密切注意时态发展，但是不会为此提高警戒标准。

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（RCI with CBC News）

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