加拿大房价升幅大的城市居民负债率高

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星期三加拿大中央银行上调利息率和会在今后一年继续上调利率的消息对债台高筑的加拿大消费者们来说是让人郁闷、又不得不面对的问题。

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加拿大人的负债总额已经超过2万亿加元，平均每挣一块钱就会有1.7加元的负债，这在世界发达国家中处于不那么让人骄傲的领先地位。

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加拿大人近年来债务负担猛升与房价大幅度上升有直接的关系。加拿大主要城市中家庭平均负债水平最高的城市也是近年来房价上升幅度最大的城市。

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根据加拿大房贷和住房公司的研究统计，在加拿大36个主要城市中，居民家庭负债水平居前三位的加拿大城市是温哥华、多伦多和维多利亚市。温哥华以平均负债53.9万加元位居榜首，居第二位的多伦多市居民家庭平均负债46.6万加元，居第三位的维多利亚市居民的平均负债水平是43.9万加元。

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这三个城市都属于加拿大房地产价格最高的几个城市。

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相比之下，在房价维持在比较合理水平的大城市哈利法克斯市，那里居民家庭的平均负债只有29万1千加元，在加拿大36个主要城市中位居第23位。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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