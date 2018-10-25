加拿大失业金诈骗案件增多是啥原因？

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在2017到2018财政年度，用虚假信息和诈骗手法向加拿大政府领取失业金的人数达到至少10万零4千人，涉及的金额差不多是1.77亿加元。

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这已经是连续第四年用诈骗手段领取失业保险金人数增加的情况。

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但加拿大政府就业和社会发展部指出，与2017年到2018年财政年度政府发放了197亿加元的失业保险金相比，被用欺诈手段领取的失业金额度不到总额度的1%；而欺诈失业金的案例增加说明政府采取的严格核查失业金发放的措施起到了明显的效果。

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联邦政府就业和社会发展部表示，被用欺诈手段领取的1.77亿加元失业金中有差不多1.33亿加元能够被追回。

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根据加拿大的有关法规，加拿大政府必须在发现多发失业保险金案例后6年之内追回多发的金钱，否则就失去了追讨的资格，除非是因为上法庭打官司而拖延了时间。

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RCI with Jordan Press · The Canadian Press、CBC News

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