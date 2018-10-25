新科技能为加拿大油砂矿带来新前途

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加拿大油砂矿石油在国际市场卖不出好价钱，与美国德克萨斯石油的差价最近甚至达到每桶50美元，加拿大石油生产商由于石油差价每天损失上亿美元的收入，一些油砂矿生产商甚至是在亏本经营。

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治标与治本

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虽然兴建输油管道和提高铁路运油能力能够部分解决加拿大石油外运能力严重不足的瓶颈问题、能够缩小与美国石油的价格差，但越来越多的专家们认为，要从根本上解决阿尔伯塔省石油贱卖问题要靠新科技带来的新市场。

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加拿大阿尔伯塔省油砂矿资源虽然极为丰富，但由于其含碳量高和非常粘稠的特点，使得许多客户由于运输和提炼燃油的成本较高和不利于环境保护的形象问题而不愿意出好价钱来购买阿尔伯塔省油砂矿石油。

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油砂矿石油的先天不足

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在加拿大石油化工领域有35年工作经验的专家Gerald Bruce指出，在目前的输油、炼油技术条件下和环保组织要求减少碳排放的压力越来越大的情况下，加拿大的油砂矿石油作为提炼石油的原料有先天的不足。但如果把油砂矿石油作为生产其它材料的原料，则可能具有更大的价值、更能够物尽其用。

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现在阿尔伯塔省出产的油砂矿石油90%被运往炼油厂用来提炼汽油、柴油等燃油，只有10%油砂矿石油被用来生产其它材料。

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加拿大阿尔伯塔省负责技术创新项目的Alberta Innovates准备在11月份拨款2百万加元给几个非燃料性使用油砂矿石油的研究项目。

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四大领域

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Alberta Innovates的专家Bryan Helfenbaum指出，目前比较看好的研究项目主要是在沥青，钒电池，塑料和碳纤维四个方面。

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具有强度高、重量轻特点的碳纤维已经被用做航空材料和竞技比赛器材，但碳纤维制造成本高限制了其使用范围，如果能够利用阿尔伯塔省油砂矿石油含碳量高的特点，研究出新技术将油砂矿石油作为原料低成本地大量生产碳纤维，这会给油砂矿石油带来全新的市场前景。

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另一个会给油砂矿带来崭新前景的领域是钒电池。钒电池比现在大量使用的锂电池效率更高，但问题一是成本高、第二是资源少。如果研究出新技术利用油砂矿石油生产钒电池，这将打破目前中国、南非和俄罗斯在钒电池方面的垄断，给加拿大油砂矿石油带来全新的市场。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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