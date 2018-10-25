新 Champlain 大桥开通推迟到明年 6 月，联邦政府说 “后果严重”

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联邦政府已经确认，新的尚普兰大桥 （Le Pont Samuel-de-Champlain ）将在 2019 年 6 月之前开通，比之前的预计完工日期又晚了好几个月。

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这座耗资数十亿加元的桥梁连接蒙特利尔市与南岸，该桥本应该在今年的 12 月 21 日开通。

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加拿大广播公司报道说，桥梁的主结构可以在 12 月底完成，但其他工程，如防水和铺路等，则要到明年早春才能开始。

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承建这一工程的是 SSL 集团，根据该集团与联邦政府签订的合同，在大桥完工拖延的第一周，联邦政府可以对该集团每天罚款 10 万加元，之后每晚一天可罚款 40 万加元，罚款额最高达1.5亿加元。

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目前还不清楚政府是否会落实这些罚款。

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大桥建设坎坎坷坷

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随着越来越接近年底，在过去几周里，联邦政府对大桥能否按时完工这个问题的说法越来越模糊。

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上个星期，在被记者问到完工日期时，联邦政府负责基础设施的部长弗朗索瓦-菲利普·尚平（François-Philippe Champagne）躲躲闪闪，不愿回答具体日期，而是说了一大堆有关具体工程的问题。

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新大桥在过去三年半的建设期间，真可谓过程坎坷。

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2017 年 3 月，SSL 集团把联邦政府告上法庭，说政府没有给出提前预警，老桥无法承受运输重要部件所需要的承重量，导致他们不得不采用海运和铁路运输，而这需要更长的时间。

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该诉讼于4月份获得解决，作为解决条件，开通日期被推迟了20天，从12月1日推迟到12月21日。

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与此同时，联邦政府追加了2.35亿加元，以弥补施工延误和运输超大型部件的成本。

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另外，今年夏天，建筑工人工会组织起重机的操作工人罢工，这一罢工也延误了工程。

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(Paul Chiasson/Canadian Press)

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“确定处罚起始日期为时尚早”

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本周四（10月25 日）上午，联邦部长尚平在确认新大桥交付日期已被推迟时重申，工程延误，会产生 “后果”。

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然而，他同时表示，考虑到合同中有一些可 “原谅” 条件，现在确定处罚应该从什么日期起算还为时尚早。

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他说，大桥的结构将于12月21日之前完成，但最后的完善工作必须等待天气好转，春天来临，这些工作不可能在冬天进行。

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(Radio-Canada)

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部长确认旧桥仍安全

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弗朗索瓦-菲利普·尚平同时证实，继续维持尚普兰老桥将产生1000 万加元的额外费用。

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他说，老桥现在还是安全的，我们在进行实时监控，大家可以放心。

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他表示，这座大桥每年有6000万车次通过，运输超过200亿加元的货物，维持大桥的正常运作是至关重要的。

现在的尚普兰大桥是于1957年开通的，新桥完工后，老桥将被拆除。

新尚普兰大桥的造价至少为 42 亿加元，总共有约 1600 名工人投入了大桥建设。

新大桥的预期寿命为 125 年。

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