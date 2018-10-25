为什么拒签？加拿大移民部官员的两大理由

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许多国家的公民来加拿大旅游、探亲或参加活动时需要事先申请访问签证（或称临时居留签证）。过去几年来，加拿大访问签证的拒签率不断上升。最常见的拒签理由非关国家安全或犯罪记录，而是“我不认为您如实回答了所有问题”和“我不认为您会离开加拿大”。

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根据Radio-Canada获得的移民部文件，这两条分别是2016年和2017年的拒签理由之冠。

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2013-2017年的加拿大访问签证拒签率： 2013年：17%

2014年：18%

2015年：19%

2016年：21%

2017年：25%

其他常见理由还包括：

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－ “我不认为您的经济来源足以支付您在加拿大期间的需要并让您离开。”自2017年1月到2018年8月，有将近59万人因此被拒。

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－ “申请材料中有些似乎不是真的，这损害了您的申请的可信性。”同一时期有22万多人以此为由被拒。

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相比之下，因犯罪记录或安全威胁被拒签的比例非常低，在2017年，这个理由被用过554次，所占比例不到0.1%。

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（RCI avec Radio-Canada, Brigitte Bureau）

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