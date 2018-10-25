“谢谢你，加拿大”：荷兰首相在加拿大访问

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荷兰首相马克·鲁特 （Mark Rutte）对加拿大进行访问，他在首都渥太华的议会大厦发表了历史性讲话，对第二次世界大战期间加拿大为解放荷兰所起的作用表示感谢。

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鲁特说，荷兰人与加拿大有“深深的联系”，他向在第二次世界大战中丧生的加拿大军人表示敬意。

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他说：“这，我们永远不会忘记。谢谢你，加拿大”。

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(Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

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正在渥太华进行为期一天访问的鲁特是第一位在加拿大议会发表讲话的荷兰首相，星期四（10月25日）早上，他在抵达后先在国家战争纪念馆参加了一个欢迎仪式。

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荷兰首相还与加拿大总理贾斯汀·特鲁多举行了会晤，特鲁多谈到了加拿大和荷兰之间的友谊和历史。

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特鲁多和鲁特还讨论了有关气候变化、贸易和维和等方面的事宜。

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今天下午，荷兰首相将与一所高中的学生会面，然后参加由荷兰 – 加拿大商会组织的商业圆桌会议。

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之后，他将前往加拿大国家研究委员会和渥太华大学，并将在今晚返回荷兰。

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