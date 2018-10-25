进入魁北克省议会不得佩刀：加拿大最高法院驳回上诉

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2011年1月．四名锡克族人士因拒绝解下随身的佩刀被魁北克省议会的保安人员拦在门外。他们是加拿大世界锡克人组织的成员，去省议会是为了在关于禁止宗教服饰法案的辩论中作为民众代表发言。魁省议会随后全体通过一项禁止在议会内随身携带佩刀的动议。

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四人中的两人向法庭提起诉讼，并层层上诉到加拿大最高法院。星期四（10月25日），最高法院做出了不受理上诉的决定。此前魁北克省高等法院和上诉法院先后做出的判决说，魁省议会禁止佩刀没有越过议会所享有特权的范围，而这些特权与加拿大宪法并不抵触。

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本月刚刚当选的魁北克未来联盟党政府计划尽快提交禁止公职人员佩戴宗教服饰的法案，同时面临一场关于是否应摘下议会大厅墙上十字架的辩论。加拿大最高法院今天的决定使省议会不再需要为锡克佩刀问题进行辩论。

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魁省新政府计划禁止法官、警察等代表政府权威的公职人员和公立学校教师在工作场合佩戴宗教服饰（犹太圆帽，穆斯林头巾，锡克佩刀和十字架等），并禁止所有公职人员穿穆斯林罩袍。

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（RCI with CP, Radio-Canada）

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