加拿大消费者抵触性别化产品，厂家不得不做出改变

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在加拿大商店里经常能够看到根据不同性别设计的产品，从红蓝两色的儿童玩具，女士炸薯片到男用纸巾。但是越来越多的消费者的抵触使一些生产厂家开始做出改变。

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一位名叫史密斯-道雷（Sophie Smith-Doré）的安省妈妈在接受CBC记者Jason Osler采访时说，她不明白为什么连小孩用的尿布都要分别用蓝色和粉红色的盒子分出男女。当她在推特上说起这件事时，立刻引起了其他家长的热烈讨论。

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设计性别化产品原本也是为了取悦消费者。如果消费者不高兴，生产厂家自然会“见风转舵”。在开始做出改变的公司中有生产男用纸巾的Kimberly-Clark。该公司宣布将在今后几个月把这款纸巾更名为“特大纸巾”。

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PepsiCo今年年初计划推出一种专为女性生产的炸薯片，它具有咀嚼时声音不大，便于塞进手袋，吃完后手指上留下的味道较淡等特点。但是由于女性消费者的不满，该公司后来取消了这个计划。

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市场营销专家预测，今后会有更多的性别化产品应消费者的要求被改变。

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（RCI with CBC News, Jason Osler）

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