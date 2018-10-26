周末网络广播（2018年10月26-28日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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BC 省画家呼吁终止在驯鹿栖息地伐木

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加拿大 BC 省的著名画家罗伯特·贝特曼（Robert Bateman）加入了保护驯鹿栖息地的阵营。10月22日贝特曼在自己位于维多利亚市的画廊组织了一个活动，参加者中包括几个环保组织的代表，大家呼吁 BC省政府停止对驯鹿栖息地发放伐木许可证，因为栖息地的丧失是对驯鹿 – 这一濒危动物的最大威胁。赵黎报道

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减排不达标的省交碳税，但省民将获退税：特鲁多宣布碳税征收计划

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星期二（10月23日）上午，加拿大总理特鲁多宣布了联邦碳税计划：联邦政府将向没有按照全国标准制定减排政策的省份征收碳税，同时向这些省的居民提供退税。目前加拿大全国有安大略、新不伦瑞克、曼尼托巴和萨斯喀彻温四个省拒绝接受联邦减排标准。吴薇报道

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蒙特利尔市本周举办就业沙龙，6 千个职位招人

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自2004年以来，魁北克省的职位空置率翻了一番，从 2% 上升到2018年的 3.9%，使其成为加拿大人力短缺最严重的省份。加拿大全国的职位空置率目前是 3.1%. 赵黎报道

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多扔垃圾多交钱：一个加拿大小城市的成功经验

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在蒙特利尔市的卫星城市中，位于蒙特利尔岛西端的比肯斯菲尔德市（Beaconsfield）并不起眼。但是该市的垃圾处理政策却引起了加拿大许多城市的兴趣。自从2016年开始实行“多扔多付钱”的规定以后，当地的垃圾填埋量减少了一半。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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