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看好旅游者，加拿大的旅游公司推出 “大麻游 ”

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 26 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大于10月17日实施了大麻合法化后，一些旅游公司已经开始把目光转向游客。

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加拿大广播公司报道说，不列颠哥伦比亚 （BC）省的一些豪华旅游公司开始在制定方案，针对有钱的游客，提供以大麻为 “主题” 的旅行项目。

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Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

例如，BC 省旅游公司 L’agence Butiq Escapes 推出一款新项目，用直升机把游客载到一个 “秘密” 地点，让客户可以放松心情，尽情享受  “特殊时刻” 。

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其他一些旅游公司，例如Alternative Med Tours，则准备向游客提供有关大麻的专业知识，组织大麻销售点的巡回参观旅行，这个公司多年来已经在为医疗用大麻的的使用者提供类似的旅行服务。

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这个概念有些类似 “酒吧行” “酒庄行” 之类的主题旅行，有组织地参观酒吧或酒庄，进行尝试，目的是探索各种产品。

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Alternative Med Tours 的行政主任蒂姆·阿里万（Tim Alivan） 说，现在，大麻是合法的，我们预测，以大麻为主题的旅游业将出现强劲增长。

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他说，在他们公司组织的对医用大麻销售点的旅行团中，有不少外国游客， 很多是美国人。

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巨大市场

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Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

萨满·费拉罗 （Shaman Ferraro）是新网站 Internet GoCanna 的创始人，这个网站旨在于为消费者提供咨询，就 “合法，安全，负责的” 使用大麻提供指导，费拉罗也认为，旅游业将从大麻合法化受益。

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他说，基于美国科罗拉多州旅游局 2015 年公布的一份报告，大麻合法化有可能给加拿大的旅游业每年带来超过20亿加元的收入。

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美国的科罗拉多州在2014年实施了休闲用大麻合法化。

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根据对科罗拉多州游客的调查结果，该报告的作者确认，大麻合法化对游客进行以大麻为主题的旅行起了积极的作用。

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费拉罗说，根据美国的情况，依据加拿大统计局有关游客的统计以及游客的花费金额，我们的推算是大麻游能给加拿大每年增加20亿的旅游收入。

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他说，虽然计算不是完全精确，但是个 “站得住脚” 的数字。

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独特体验

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费拉罗表示，加拿大是世界上第一个允许向所有的成年人出售大麻的国家，乌拉圭虽然自2013年以来实行了大麻合法化，但乌拉圭只允许向本国公民销售大麻。

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Photo : Getty Images/Pablo PORCIUNCULA

加拿大政府有犹豫

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不过，加拿大的各级政府并不急着鼓励 “大麻游 ”。

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比如，BC省旅游局 Destination BC表示，目前不打算以大麻为吸引游客的主题。

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BC 旅游机构发言人Marion Young说，我们正呼吁人们首先上政府的网站查看省的有关规定。

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不过，肯定的是，旅游公司现在看到了很多商机，一些旅游公司已开始在某些网络平台上，如 Expedia 上做广告。

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（RCI with Timothé Matte-Bergeron / Radio Canada）

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