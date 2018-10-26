加拿大完成批准亚太贸易协议的立法程序

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加拿大联邦参议院批准了泛太平洋贸易伙伴国协议 Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)，使加拿大能够成为11个太平洋贸易伙伴国中第一批6个完成立法审批程序的国家。

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泛太平洋贸易伙伴国协议11个签字国年度贸易额达到4250亿美元。 CPTPP贸易协议要求签字国取消或降低贸易伙伴国之间的关税。

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不过，在加拿大完成全部审批程序之前，特鲁多的联邦政府内阁还需要修改一些影响实施CPTPP贸易协议的行政规定。

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CPTPP只有在至少6个贸易伙伴国完成审批程序后才能生效。目前与加拿大一起走在批准程序前列的国家有新西兰、墨西哥、日本和新加坡。越南和澳大利亚也在快速跟进。

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成为首批实施泛太平洋贸易伙伴国协议的国家会占有天时的有利条件、进而抢到贸易机会。比如有了CPTPP，加拿大的猪肉和牛肉就可以在日本市场享有比美国产品低关税的竞争优势。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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