对华自由贸易：加拿大持等等看态度

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加拿大驻中国大使John McCallum表示，在中国方面改变其若干引起争议的贸易政策和人权政策前加拿大与中国的自由贸易谈判不会取得进展。

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这位加拿大驻华大使在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大方面在努力敦促北京政府采用比较理性的方式行事。

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加拿大总理特鲁多率领政府高级代表团去年12月访问中国，目的是推进与中国的自由贸易进程，但结果是空手而归。

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今年11月份，由加拿大财政部长Bill Morneau 和贸易多元化部长Jim Carr率领的高级代表团将访问北京。

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联合国和一些国际人权组织抨击中国的人权纪录在恶化。

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中国方面则抨击美国、加拿大和墨西哥达成的新版北美大陆自由贸易协议USMCA中的所谓“毒丸条款”，这个条款规定USMCA签字国如果与非市场经济国家谈判自由贸易协议则必须通知其他签字国。

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一些专家认为，这一条款等于给了美国不让加拿大和墨西哥与中国签署自由贸易协议的否决权。

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RCI with Elise von Scheel · CBC News

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