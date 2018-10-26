需要中美，但这次没请中美：13个世贸组织成员国聚会渥太华

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加拿大、欧盟等十三个世界贸易组织成员星期四（10月25日）在加拿大首都渥太华开会，讨论如何维护和改革全球贸易体系。中国和美国都没有受到邀请，但是为这次会议做东的加拿大国际贸易多样化部长卡尔（Jim Carr）表示，改革全球贸易体系离不开中国和美国。

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先从小处着手，先跟意见相同的伙伴商量

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除加拿大以外，另外十二个参加这次会议的世贸组织成员是欧盟，挪威，瑞士，澳大利亚，新西兰，巴西，智利，墨西哥，新加坡，韩国和日本。尽管会议规模不大，但是东道主和世贸官员希望不要漏掉全球任何一个地区，并尽量包括处于各种经济发展阶段的国家。

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另一个重要考量是大家在全球贸易问题上基本上“志同道合”，以便直接切入正题。卡尔说，与会者都相信应该维护基于规则的国际秩序，而维护它的最有效的方式就是进行改革。

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世贸组织总干事阿泽维多（Roberto Azevedo）说，组织这次会议的想法是先从小处着手，先在意见相同的伙伴之间讨论，找到今后可以让更多成员接受的共同点。

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联合声明：三个当务之急

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在经过一天的讨论后，与会者发表了一份联合声明，提出三个改革全球贸易体系的“当务之急”：改进世贸组织的监督功能；维护和加强贸易纠纷仲裁机制；贸易规则现代化。

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阿泽维多在接受CBC采访时说，他认为目前最重要的是维护仲裁机制，因为这直接关系到整个国际贸易体系的根本。

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加拿大、日本、巴西、澳大利亚、新西兰、墨西哥和一些欧洲国家的商会在这次会议的同一天也联名发表声明，敦促世贸组织进行改革以适应目前的全球经济形势，尤其是改进目前“不堪重负的”贸易纠纷仲裁机制。

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美国也要改革世贸，但最关心的是与中国有关的规定

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其他世贸组织成员也在进行促进世贸改革的努力。美国今年9月底曾邀请欧盟和日本的贸易部长在纽约会面。但美国希望推动的是改变世贸组织关于政府补贴和国有企业的规定，以便让中国今后不能再享有不公平的贸易竞争优势。

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（RCI with CBC News, Janyce McGregor, Power and Politics）

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