美国连环炸弹邮包案：一名嫌疑人被逮捕，目前已发现13个可疑邮包

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一个名叫塞尧克（Cesar Sayoc）的56岁男子星期五（10月26日）在弗罗里达州被拘留。他被指控邮寄爆炸物、威胁美国前总统和政界人士等罪名。如果被定罪，他将面临最长58年的有期徒刑。

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塞尧克过去曾被逮捕过。他留在一个邮包上的指纹使警方很快找到了他。他住在阿文图拉市，但被逮捕是在邻近城市的一个汽车配件商店。目前他是此案唯一的嫌疑人。电视画面显示，警方把一辆白色厢型货车盖上塑料布用拖车运走。

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就在他被拘留前的几个小时，警方又发现了两个可疑邮包，使其总数达到13个。这些邮包的所有收件人都曾批评过美国总统特朗普，并引起后者的激烈反击。他们是：

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乔治.索罗斯（George Soros）：亿万富翁，民主党最慷慨的捐助者之一。

希拉里.克林顿（Hillary Clinton）：前美国国务卿和前民主党总统候选人。

奥巴马：前美国总统。

约翰.布伦南（John Brennan）：前中情局长。

埃里克.霍尔德（Eric Holder）： 前美国司法部长。

玛克辛.沃特斯（Maxine Waters）：民主党议员。

乔.拜登（Joe Biden）前美国副总统，奥巴马的搭档。

罗伯特.德尼罗（Robert De Niro）：好莱坞影星。

詹姆斯.克拉珀（James Clapper Jr.）前美国国家情报总监。

柯里.布克（Cory Booker）民主党参议员。

（RCI with AP，CBC）

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