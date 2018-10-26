没被定罪不等于对加拿大没有威胁：一个在网上赞扬恐怖行动的男子将被递解出境

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加拿大移民难民委员会裁定把一个在脸书上赞扬“伊斯兰国”和独狼恐怖袭击的男子递解出境，理由是他对加拿大的安全构成威胁。

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该男子名叫哈姆丹（Othman Hamdan），原籍约旦，今年35岁。他在“9.11”恐怖袭击后从美国来到加拿大申请难民身份，获批后在BC省北部小城圣约翰堡定居下来。在2014年9月到2015年7月期间，他在脸书上连续发帖，赞扬“伊斯兰国武装”和独狼恐怖袭击活动，因此被指控4项涉及恐怖活动的罪名。

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2017年9月，他被法庭判决无罪，但是随即被加拿大边境服务署逮捕。在移民难民委员会审核他的遣返令的听证会上，他曾辩解说他在脸书上发声属于他的言论自由。

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在他被法庭判决无罪后，他也曾起诉加拿大政府和BC省政府对他进行迫害，损害了他的言论自由。

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（RCI with CBC News）

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