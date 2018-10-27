擅长“抄袭”的Facebook又来拷贝式创新了 – 这一次是拷贝中国造的社交音乐App TikTok-抖音

作者：沈二 2018-10-26

Facebook正在寻找另一款独立的社交应用来与TikTok-抖音竞争，TikTok-抖音是一款来自中国非常受欢迎的15秒视频应用，TikTok-抖音背后的中国公司 字节跳动 - bytadance斥资10亿美元收购Musically之后，TikTok+Musically已经从3个月前美国的第32名iPhone应用攀升至第5。

现在Facebook正试图通过一款独立的音乐应用Lasso来与之竞争，Lasso也是一款TikTok-抖音类似，用户可以录制自己跳舞和与音乐嘴唇同步的应用。