擅长“抄袭”的Facebook又来拷贝式创新了 – 这一次是拷贝中国造的社交音乐App TikTok-抖音

作者：沈二 2018-10-26
Facebook正在寻找另一款独立的社交应用来与TikTok-抖音竞争，TikTok-抖音是一款来自中国非常受欢迎的15秒视频应用，TikTok-抖音背后的中国公司 字节跳动 - bytadance斥资10亿美元收购Musically之后，TikTok+Musically已经从3个月前美国的第32名iPhone应用攀升至第5。
现在Facebook正试图通过一款独立的音乐应用Lasso来与之竞争，Lasso也是一款TikTok-抖音类似，用户可以录制自己跳舞和与音乐嘴唇同步的应用。
“Facebook这款基本上是TikTok 音乐App的拷贝。它是全屏幕，专为青少年设计，有趣，专注于音乐创作。年轻人做的很多事情只是想酷。” - 一位消息人士告诉美国媒体TechCrunch
Facebook主应用不受年轻人欢迎
据App Annie称，根据PiperJaffray的一项调查，现在只有5 %的美国青少年将Facebook作为他们最喜欢的社交平台。
自2016年春季以来，每月使用它的人数百分比从60 %下降到36 %。Facebook需要在Instagram和WhatsApp之外让青少年参与进来的新方法，一个独立的音乐应用程序可能是唯一的选择。
这可能比将Lip Sync Live （音乐嘴唇同步）等青少年喜欢功能塞进其不酷的主应用程序要更好。
在Facebook上发布音乐
根据Facebook的博客报道，Facebook主应用上已经可以在Facebook故事的照片和视频中添加一首歌曲。
只需从Facebook相机上拍一张照片或视频，然后点击贴纸图标并选择音乐贴纸，添加歌曲，就可以分享，并定制故事。
其中被Facebook推荐的 Lip Sync Live（音乐嘴唇同步）就是用户可以录制自己跳舞和与音乐嘴唇同步的功能
Facebook表示已经向世界上许多国家的所有推出了Lip Sync Live。还通过扩展页面向更多艺术家和创作者开放这个功能，让他们有更多与粉丝联系的方式。
希望通过音乐吸引年轻人
自2016年以来，Facebook一直在了解青少年音乐应用发展空间。当时一位消息人士称，Facebook启动了一个研究项目来研究音乐在社交里的使用。当时有人怀疑音乐可能没有宣扬的那么会受年轻人欢迎，Facebook也放松了。
今年早些时候，Facebook与所有主要唱片公司达成许可协议，它希望通过音乐功能上的努力振兴其在年轻一代社交中的落寞。
Facebook社交创新缺乏
自从14年前，当时作为行业开创者的Facebook推出自己的社交服务以后，就鲜有看到Facebook在社交领域做出什么领先的创新。
无论是并购WhatApp还是这一次拷贝中国造的流行音乐App TikTok-抖音，Facebook寄希望于一次又一次通过使用别人的创意在社交潮流中不被甩出车道。
这14年中，Facebook幸运地还占据着社交舞台的主要地位，但是擅长“抄袭”的Facebook的拷贝式创新会有枯竭的一天。拷贝中国造的流行音乐App TikTok-抖音的过程中我们看到的是Facebook的老态和对来自东方，却横扫西方年轻人社交的创新一种不理解的无奈跟从。
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